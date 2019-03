Il derby di Londra, anticipo della 29esima giornata di Premier League, tra Tottenham e Arsenal termina in parità 1--1. Al vantaggio degli ospiti firmato da Ramsey al 16' risponde, su rigore, Kane al 74'. Nel recupero la squadra di Emery fallisce un rigore con Aubameyang e resta in 10 per l'espulsione di Torreira. In classifica gli 'Spurs' sono terzi con 61 punti, mentre i 'Gunners' sono quarti a quota 57.





