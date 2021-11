Tottenham, Nuno Espirito Santo in bilico: Paratici ci riprova con Conte

Lunedì 1 Novembre 2021, 00:42 - Ultimo aggiornamento: 00:59

Vacilla la panchina di Nuno Espirito Santo. Per il tecnico del Tottenham può rivelarsi fatale la pesante sconfitta contro il Manchester United, arrivata sabato dopo una serie di risultati deludenti che di fatto avevano già portato ad una profonda riflessione. La decisione verrà presa nelle prossime ore. Il presidente Levy, protagonista di un lungo vertice con Paratici, è descritto furioso per il pesante ko e l’ottavo posto in classifica.

I possibili sostituti? Tanti i nomi sul taccuino dell'ex dirigente juventino, con un preferito: Antonio Conte. L’allenatore salentino, già in orbita United, era stato contattato la scorsa estate e adesso, in caso di offerta monstre, potrebbe cambiare idea. Molto dipenderà dal progetto tecnico e dalle ambizioni degli Spurs. Di certo, la volontà di cambiare è forte. La scelta di puntare su Nuno Espirito Santo in Inghilterra è stata presentata, infatti, come un "grande errore".