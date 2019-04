Tottenham-Ajax, ten Hag: «Impressionato dalla mia squadra». Eriksen: «Demeriti nostri»

Ten Hag entusiasta. «È stata una grande performance della mia squadra, soprattutto nei primi 20 minuti, sono rimasto impressionato. Abbiamo segnato un gol importante, fuori casa. Nella ripresa il Tottenham era più in partita, ma noi abbiamo lottato come loro. Questo è soltanto il primo tempo». L'allenatore dell'Ajax Erik Ten Hag, intervistato da Sky, sottolinea i meriti dei suoi dopo la vittoria sul campo del Tottenham. «Qual è la cosa più bella? Il risultato, che è tutto - dice ancora Ten Hag -. Abbiamo vinto contro di loro e questo è fantastico. Abbiamo superato un altro limite, fatto un altro passo in avanti. Siamo stati bravi dopo l'ottimo inizio a difenderci bene». Su De Ligt che ad appena 19 anni è il leader della squadra, il suo allenatore dice che «è incredibile davvero. È uno dei leader della squadra, quando lo vedi ti dà fiducia, tutta la squadra ha fiducia. Per come difende, per come contrasta gli avversari». «Alla squadra ho fatto i complimenti - conclude -, ma ho ricordato che era finito solo il primo tempo. Poi ho detto loro cosa hanno sbagliato e cosa possiamo fare meglio. Se penso alla finale? No, penso alla prossima partita di Rotterdam, per il resto poi vedremo».



«Secondo me, li abbiamo fatti sembrare più forti di quelli che sono. Non siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto. Volevamo giocare in modo più diretto, ma non ci siamo riusciti». Così, intervistato da Sky, il grande ex di Tottenham-Ajax, Christian Eriksen, esprime la propria delusione per il risultato di oggi a Londra. «Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio - aggiunge il danese degli Spurs -, ma prima dovevamo gestire in modo migliore la palla e pressare di più. Nessuno all'intervallo voleva ripetere il primo tempo, ce lo siamo detti e abbiamo cambiato registro».



“Nel primo tempo l’Ajax ha giocato con più energia. Dopo il gol abbiamo iniziato a giocare, nel secondo tempo dimostrato di essere vivi, è solo 1-0, dobbiamo credere che possiamo ad Amsterdam e vincere la partita”, le parole di Pochettino. Il Tottenham ha iniziato la partita con la difesa a 5, per poi cambiare in corsa: “Può essere che sia stato un errore iniziare con quel sistema di gioco ma non avevamo molte opzioni. Non sono contento, non posso sapere come sarebbe andata in un’altra situazione ma abbiamo avuto meno energia fin dall’inizio”.

Ultimo aggiornamento: 00:23

