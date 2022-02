Totocalcio, il Montepremi del prossimo concorso è sopra il milione di euro

Dal primo miliardo di lire al primo milione di euro: nel prossimo concorso, il numero 7 dell’anno, il jackpot del Totocalcio sfonderà il muro del milione di euro. In questi 45 anni il famoso «13» è rimasto sempre nel cuore e nella memoria collettiva di tutto il Paese e il rapido successo della nuova formula, dal 4 gennaio 2022, ne è la dimostrazione più evidente. Superando il muro del milione di euro il nuovo Totocalcio raggiunge un traguardo importante e significativo come accade sempre quando si raggiunge la famosa «cifra tonda». E naturalmente la memoria corre indietro a 45 anni fa, al concorso numero 19 del 31 dicembre 1977 quando, per la prima volta nella storia del gioco, la vincita superò il miliardo di lire. Il 13 centrato regalò al fortunato vincitore la bellezza di un miliardo e 185mila lire. La schedina dell’epoca comprendeva otto gare di serie A, tre di serie B e le ultime due di serie C. I risultati che resero miliardaria quella schedina furono essenzialmente due e coinvolsero le due formazioni milanesi: l’Inter venne bloccata in casa dal Pescara che aveva raccolto la miseria di sei punti in 11 giornate mentre il Milan capolista di Liedholm e Rivera venne ripreso, a sei minuti dalla fine, dall’Atalanta. Il destino ha però deciso che domenica prossima, quando potrebbe essere centrato il primo 13 milionario del gioco, non ci saranno in palinsesto né Milan né Inter. Venti le gare in programma: otto fisse e le rimanenti cinque a scelta tra serie A, serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1: il meglio del calcio italiano ed europeo per il settimo concorso dell’anno che promette numeri ancora in crescita. Se nella prima schedina del 2022 sono state giocate 160mila colonne, nell’ultima si sono superate le 447mila. Dati inequivocabili che dimostrano come il nuovo Totocalcio grazie alle innovative formule, alla possibilità di giocare sia in ricevitoria che online sul sito sisal.it, e a un jackpot differente per ogni tipologia di gioco, abbia fatto innamorare nuovamente gli italiani.