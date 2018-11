Torres di misura sul Cassino, tre punti fondamentali per la salvezza

Continua la striscia positiva della Torres che passa in casa del Cassino centrando tre punti importanti per la corsa salvezza. I ragazzi di Sanna si portano a quota 9 in classifica superando il Città di Anagni che ha pareggiato in casa della Vis Artena. Primo tempo al Salveti che si conclude a reti inviolate nonostante le buoni occasioni per Tirelli, Marcheggiani e Prisco. Mentre nel secondo tempo gli ospiti trovano il vantaggio. Il neo entrato Sarritzu scappa via e mette in area un pallone d'oro per Camilli, che insacca lo 0-1. Il risultato poi non cambierà più nonostante Urbano getti poi nella mischia anche Caterino, il nuovo attaccante ex Casertana. Cassino che perde e quindi rimane a 17 punti.

