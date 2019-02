© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato l’unico pareggio dell’andata dei quarti di finale di Promozione. Ed è sicuramente un risultato pesante. L’Atletico Torrenova ha imposto il 2-2 interno alla Compagnia Portuale, capolista del gruppo A di Promozione assieme al Corneto Tarquinia. «Eppure le cose si erano messe male per noi a livello di risultato, visto che avevamo subito un uno-due pesante a inizio secondo tempo – dice il difensore classe 987 Stefano Martinelli, autore del gol del definitivo 2-2 – La scintilla ce l’ha data Cusanno che ha segnato immediatamente il 2-1 con un pallonetto fantastico, un vero e proprio eurogol. Poi nel finale, sempre su un suo corner, ho segnato di testa la rete del pareggio e a quel punto avremmo addirittura potuto vincere perché la Compagnia Portuale aveva un po’ accusato il colpo».La qualificazione alle semifinali rimane in bilico, anche se al Tre Torri la squadra di mister Stefano Ferretti ha una grossa possibilità di andare avanti. «Le percentuali? Direi ancora 50 e 50. La Compagnia Portuale è una squadra molto forte in grado di venire a vincere sul nostro campo. E’ chiaro che noi faremo di tutto per passare il turno». D’altronde, vista la classifica del campionato, l’Atletico Torrenova deve puntare forte sulla Coppa. «Questa competizione diventa una priorità visto che ci avviciniamo al traguardo… In campionato non molleremo nulla finchè la matematica non ci condanna ad essere fuori dai giochi di vertice».