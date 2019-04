© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Atletico Torrenova si trova da qualche settimana in una posizione interlocutoria di classifica: troppo lontana dai vertici e altrettanto distante dalle zone “calde”. Ma la squadra affidata da un po’ a mister Fabrizio Antonini domenica scorsa si è tolto uno “sfizio” importante, battendo con un rotondo 3-0 l’Atletico Morena terzo della classe e in piena corsa per i play off. Ad aprire le danze è stato Kristian Cusanno, attaccante esterno classe 1991.«Una partita davvero positiva, siamo stati sorpresi anche noi di riuscire a fare una simile prestazione contro un avversario sulla carta così importante. Siamo stati determinati e concentrati per tutto il match, riuscendo anche a giocare a calcio su un campo molto brutto come quello attuale del Tre Torri. L’Atletico Morena? Sicuramente mi aspettavo di più, evidentemente non è riuscito ad adattarsi al terreno di gioco e al nostro assetto e noi ne abbiamo approfittato». Per Cusanno è stato il nono gol stagionale, non il primo in un match molto importante… «Ma non sono completamente soddisfatto della mia stagione, l’anno scorso le cose erano andate meglio pure a livello realizzativo. In ogni caso qui sto bene, mi sento come a casa anche se nel calcio mai dire mai».L’attaccante parla degli obiettivi della squadra di mister Antonini in questo finale di stagione. «Vogliamo fare più punti possibili, dimostrando di meritare una posizione migliore di quella attuale – dice Cusanno – Domani giocheremo sul campo del De Rossi, squadra neopromossa che sorprendentemente ci è davanti in classifica. Cercheremo di ripetere la prestazione di domenica per sorpassarli». La chiusura è sull’impatto con mister Antonini. «Lo conoscevo visto che è stato un ottimo giocatore, ma ho scoperto che è anche un tecnico molto competente: mi piace l’idea di calcio che cerca di trasmettere alla squadra».