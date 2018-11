Torrenova solidale con l'arbitro Bernardini: «Aggressione ingiustificabile»

L'Asd Atletico Torrenova 1986 nella figura del presidente Alessio De Santis condanna decisamente l'accaduto al termine della gara valida per il campionato di Promozione tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova 1986 che ha visto protagonista suo malgrado il giovane direttore di gara Riccardo Bernardini della sezione di Ciampino che è stato vittima di una violenta aggressione. La società pertanto ci tiene a precisare che non esiste nessuna motivazione che giustifichi un'aggressione fisica e verbale nei confronti di un arbitro come quella accaduta ieri al Signor Riccardo Bernardini al quale la Società Atletico Torrenova 1986 esprime grande solidarietà e augura una pronta guarigione. Nello stesso tempo I'Asd Atletico Torrenova 1986 ringrazia il proprio tesserato il preparatore atletico Yuri Alviti prontamente intervenuto per soccorrere e rianimare il giovane arbitro evitando ben più gravi conseguenze.

