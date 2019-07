© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stata una delle società di Promozione più attive in questa prima parte di “calciomercato” estivo. L’Atletico Torrenova ha piazzato colpi importanti come quelli di Proietti e Barile, oltre che di Botti, Amoroso, Rossi, Di Cicco, Barretta e Sganga. Ma il neo tecnico Marco Russo (che ha portato con sé in questa avventura diversi ex “fedelissimi” del Giardinetti) preferisce tenere un profilo basso.«Direi che è prematuro fissare traguardi o sbandierare obiettivi. Bisognerà vedere anche come si saranno mosse le altre società nel momento dell’inizio del campionato, ma siamo sicuramente contenti dell’organico che abbiamo allestito e siamo vogliosi di fare una buona stagione. Sia il reparto degli “under” che quello dei grandi è a posto, quindi siamo pronti a cominciare la preparazione dal prossimo 5 agosto presso il nostro centro sportivo Tre Torri». Russo parla del primo aspetto su cui andrà a lavorare.«La formazione del giusto spirito di gruppo che a mio modo di vedere è fondamentale per creare una squadra importante. In questo senso i tanti ragazzi che mi hanno seguito dal Giardinetti mi potranno sicuramente aiutare». L’allenatore è entusiasta per questa nuova avventura. «E’ la mia prima esperienza “diversa” dal Giardinetti e quindi sono curioso di vedere come andranno le cose. Il primo impatto col presidente De Santis e col direttore sportivo Michesi è stato indubbiamente positivo, speriamo di andare avanti in questo modo»