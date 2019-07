© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un anno senza campo, ma ora è il momento di tornare a “sgommare”. Alessandro “Pedro” Pedrocchi, esterno classe 1987 tra i più talentuosi del panorama calcistico laziale, ha da poco firmato per l’Atletico Torrenova e dunque tornerà a giocare a un anno di distanza dal grave infortunio che rimediò in occasione della sfida tra il suo Città di Ciampino e il Ladispoli, nella parte finale del campionato 2017-18 in Eccellenza.«Clinicamente sono guarito ormai da qualche mese – racconta Pedrocchi – Avevo anche cominciato ad allenarmi col Tivoli a metà della scorsa stagione, ma avevo concordato col club di firmare solo se me la fossi sentita. Non è stato così e quindi ho preferito non “forzare” e aspettare l’estate per scegliere la mia nuova destinazione». Le proposte sono state diverse (e anche di categoria superiore), ma alla fine l’ex esterno di Città di Ciampino e Colleferro ha optato per l’Atletico Torrenova. «Le prime proposte mi sono arrivate da squadre di serie D, ma è una categoria incompatibile coi miei impegni di lavoro. C’è stata qualche interessante idea pure da squadre di Eccellenza, ma ho preferito scendere in Promozione per giocare un campionato di vertice con una società che si sta muovendo benissimo: questo sarà un grande stimolo per il sottoscritto. Nella mia nuova avventura ritroverò gente che conosco bene come Pascucci, con cui ho giocato a Cave, e Barile, che ho affrontato da avversario. Il campo mi è mancato tantissimo e ho evitato di andare a vedere le partite nell’anno appena chiuso proprio perché mi faceva male stare fuori: non vedo l’ora di cominciare con la preparazione».Al di là del “lavoro ai fianchi” del direttore sportivo Paolo Michesi e del presidente Alessio De Santis, Pedrocchi è stato convinto a scegliere Torrenova dai consigli preziosi di un vecchio compagno di “battaglia”. «Stefano Martinelli ha speso parole importanti per questa società. Ora sono io che sto facendo “pressing” su di lui per cercare di convincerlo a rimettere gli scarpini e a giocare anche quest’anno, ma per ora sembra convinto di lasciare il calcio…».