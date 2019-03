© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un punto d’orgoglio per la prima del “Papero”. Fabrizio Antonini, che venerdì scorso si era ufficialmente insediato sulla panchina dell’Atletico Torrenova, ha frenato la corsa del Fiumicino: al Desideri è finita 0-0 e ai capitolini è rimasto addirittura qualche rimpianto.«La prestazione dei ragazzi è stata decisamente superiore alle previsioni – dice l’ex allenatore di Cavese e Atletico 2000 – Con un allenamento siamo riusciti a fare pochissimo, ma si è vista la disponibilità della squadra nel provare a fare quanto avevo chiesto. E per lo sviluppo della partita avremmo probabilmente meritato qualcosa in più, mentre in pieno recupero c’è voluto un rigore parato da Brugnettini per evitare la beffa di una sconfitta che sarebbe stata profondamente ingiusta». Antonini spiega i motivi che lo hanno portato ad accettare la proposta dell’Atletico Torrenova. «Ho trovato persone serie e competenti qui e poi mi mancava il campo dopo l’ultima esperienza all’Atletico 2000 nella passata stagione. Nel frattempo avevo ricevuto alcune proposte, ma nessuna mi aveva convinto come questa di Torrenova».In tanti pensano che l’accordo tra Antonini e Atletico Torrenova possa prolungarsi oltre la fine di questo campionato. «Non ne abbiamo parlato, ci rivedremo a fine torneo per discuterne. Cosa mi ha chiesto la società? Di fare più punti possibili in questo finale di stagione: la squadra è valida e deve dimostrare il suo valore in ogni singola partita anche perché questo club è serio e non fa mancare nulla al gruppo e anche per questo ho deciso di rimettermi in gioco».