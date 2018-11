© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua (arretrata) posizione di classifica era tra i “misteri” del girone C di Promozione. Ma l’Atletico Torrenova, pian piano, ha cominciato a ingranare in campionato, mentre in Coppa la squadra di mister Francesco Felici è stata sempre costante e micidiale. L’ultima vittima “illustre” è stata il Fiumicino che nel match di ieri al Tre Torri non è riuscito a rimontare l’1-0 dell’andata determinato da una magia di capitan Cusanno. Così, grazie ad un prezioso 0-0, i bianconeri capitolini hanno guadagnato gli ottavi di finale.Tra i pali, ancora una volta, si è piazzato Alberto Brugnettini, numero uno classe 1990 arrivato a metà ottobre: da quel giorno, l’Atletico Torrenova ha giocato quattro partite di campionato e tre di Coppa mantenendo la propria porta inviolata per sei volte. L’unica eccezione è stato il match (vinto comunque 3-2 dal gruppo di mister Felici) sul campo della Virtus Olympia, al termine del quale si è consumata l’ormai notissima aggressione all’arbitro Riccardo Bernardini di Ciampino. «Non ho meriti particolari – dice con la consueta grande umiltà Brugnettini – Davanti a me ho gente come Martinelli e Delle Monache e anche altri ragazzi molto validi e poi la squadra evidentemente è riuscita a trovare un suo equilibrio. Ma non possiamo assolutamente abbassare la concentrazione perché dobbiamo rincorrere».Col Fiumicino è stata una partita molto tattica. «Siamo stati bravi a concedere poco e alla fine abbiamo conquistato un passaggio del turno importante. Ora possiamo concentrarci sul campionato visto che la Coppa riprenderà a fine gennaio» rimarca l’ex numero uno della Lepanto Marino. Nel girone C l’Atletico Torrenova si trova attualmente al settimo posto con 16 punti, ben 11 in meno della capolista Fiumicino e 10 dalla coppia di seconde composta da La Rustica e Luiss, ma i bianconeri devono ancora recuperare due partite con Palocco e Vis Sezze, entrambe cancellate dal maltempo. «Giocare ogni tre giorni non è semplice, ma noi continuiamo a credere che questa squadra valga di più dell’attuale classifica – sottolinea Brugnettini – Comunque ho trovato una realtà davvero bellissima, una società seria e ben organizzata, uno staff estremamente competente e un gruppo di ragazzi molto validi. Sono molto contento della scelta che ho fatto».