© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Atletico Torrenova, finora “zoppicante” in campionato, sembra trasformarsi in Coppa. Dopo il rocambolesco passaggio del primo turno (arrivato con una vittoria esterna sul campo del Real Morandi che si era invece imposto al “Tre Torri”), la squadra di mister Francesco Felici ha espugnato il terreno del Fiumicino, capolista del girone C. L’1-0 decisivo è stato firmato a metà primo tempo da uno splendido tiro a giro di Kristian Cusanno, da quest’anno capitano del gruppo.«Una vittoria importante e credo anche meritata – dice l’attaccante esterno classe 1991 – Avevamo assenze importanti come i due centrali difensivi Delle Monache-Martinelli e anche gli attaccanti Scardini e Marchetti, col mister che ha schierato il giovane centrocampista Damiani (un classe 1999, ndr) da falso nueve. Abbiamo tenuto bene, limitando i rischi al minimo». E avvicinandosi alla qualificazione. «Non mi sbilancio sulle percentuali di passaggio del turno, anche perché il Fiumicino è una squadra forte, ma anche noi lo siamo. Tra l’altro loro non avranno Forcina per squalifica e questo è sicuramente un vantaggio per noi».La Coppa è sicuramente un obiettivo per i bianconeri. «Lo è sempre stato sin dall’inizio, d’altronde la posta in palio è la medesima del campionato, ma qui il percorso sarebbe decisamente più breve». Comunque l’Atletico Torrenova non è intenzionato a mollare nulla. «E’ vero che abbiamo perso qualche punto, ma il campionato è ancora lungo e ci sono tanti punti in palio. Abbiamo un grande gruppo e un ottimo allenatore, dobbiamo continuare a guardare in alto».