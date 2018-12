© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prime due partite della sua gestione hanno dato esiti opposti. Dopo il successo per 1-0 sul Falasche, mister Stefano Ferretti e l’Atletico Torrenova hanno incassato un k.o. perentorio per mano della Vis Sezze che si è imposta 3-0 al Tre Torri nel match di recupero di ieri. «In realtà il punteggio è eccessivo visto che per circa settanta minuti abbiamo tenuto il punteggio in bilico contro un avversario forte e ben organizzato – rimarca Ferretti - Poi il gol dell’1-0 ha spezzato l’equilibrio e a quel punto la nostra squadra ne ha risentito, ma non mi ero illuso dopo la vittoria di domenica scorsa e non mi deprimo certamente per il k.o. di ieri».L’esperto allenatore (che l’anno scorso aveva iniziato la stagione sulla panchina del Praeneste, sempre in Promozione) ha un’idea precisa su ciò che dovrà provare a fare l’Atletico Torrenova in questa stagione. «La classifica non lascia molti margini, ma abbiamo il dovere di fare il massimo e magari tentare l’impresa di rientrare nelle posizioni di vertice. E’ chiaro che non possiamo sbagliare quasi nulla, ma non dobbiamo lasciare nulla di intentato».Chissà che per Ferretti non sia iniziata un’avventura che possa portarlo anche oltre il termine di questa stagione. «Il mio approdo all’Atletico Torrenova è stato davvero improvviso e con tutti gli impegni che abbiamo non c’è stato tempo di parlare di queste cose. Di certo, qui ho trovato una società sana e con un buon impianto a disposizione, anche se il campo in erba naturale in questo periodo non ci aiuta tantissimo com’è normale che sia». Domenica l’ultima gara ufficiale del 2018 bianconero sarà in casa dell’Ostiantica. «Una gara ostica come tutte quelle di questo girone, ma sarà fondamentale il modo in cui approcceremo a questa sfida».