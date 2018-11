Sta attraverso un buon momento il Torrenova, squadra che attualmente occupa la settima posizione in classifica del campionato di Promozione. Entusiasta mister Felici, che però chiede calma ai propri ragazzi: "Abbiamo vinto sul campo della Pescatori Ostia (0-1), non era assolutamente facile e per questo sono molto contento. Le condizioni meteo non erano delle migliori, infatti non è stata una grande partita, però ho visto un grande atteggiamento della mia squadra nel secondo tempo: voleva assolutamente portare a casa i tre punti. Adesso pensiamo all'impegno contro la Vis Sezze, compagine che occupa il quinto posto. Se continuiamo su questa strada, senza montarci la testa, allora possiamo fare grandi cose".

Ultimo aggiornamento: 19:22

