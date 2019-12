© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Atletico Torrenova è in crisi. Un’astinenza di risultati (un punto e tre sconfitte consecutive nelle ultime quattro gare) che ha alimentato anche alcuni dubbi sulla voglia della società di continuare a inseguire il sogno Eccellenza. Perplessità spazzate via dalle dichiarazioni del direttore sportivo Paolo Michesi: «Ridimensionamento? Nulla di tutto questo, ora “spacchiamo” il mercato con quattro o cinque innesti per provare a realizzare il sogno del ritorno in Eccellenza».Il primo di questi dovrebbe essere il centravanti del Fiumicino Mirko Forcina il quale ha annunciato (come sempre via social) che domani inizierà una nuova avventura, con ogni probabilità proprio con la maglia bianconera dei capitolini. «L’Atletico Torrenova non smobilita affatto: chi non ha visto le nostre partite non può capire, nelle ultime quattro gare ci è accaduto un po’ di tutto».Per questo la posizione di mister Marco Russo non è a rischio: «Abbiamo piena fiducia nello staff tecnico e nella squadra – ribadisce Michesi – Ci sono stati alcuni errori arbitrali pesanti, come quello con l’Atletico Cervara che ci è costato un pareggio e alcune squalifiche condizionanti il match successivo col Tecchiena, mentre ieri col Colleferro non meritavamo di perdere. E poi la classifica è ancora totalmente aperta, basti pensare che siamo ad appena un punto dei play off». L’Atletico Torrenova non lascia, ma raddoppia: chi arriverà al Tre Torri?