L’Atletico Torrenova si lecca le ferite il giorno dopo l’eliminazione dai quarti di Coppa Italia per mano della Cpc. Un verdetto che il club capitolino ha faticato a digerire, protestando vibratamente per alcune decisioni arbitrali reputate decisive per il k.o. interno (1-3) che ha vanificato il 2-2 dell’andata. Sulla panchina dei capitolini, tra l’altro, non c’era un allenatore “di ruolo”, ma solamente il preparatore atletico Yuri Alviti perché lunedì sera la società aveva deciso di esonerare l’ormai ex tecnico Stefano Ferretti. Sull’argomento il club non ha voluto rilasciare posizioni ufficiali (in attesa di comunicare se proseguire la stagione con una soluzione interna o con un nuovo tecnico), mentre ha parlato della vicenda lo stesso Ferretti.«La comunicazione, al momento solo verbale e non scritta, mi è stata data lunedì sera dal presidente Alessio De Santis – racconta l’allenatore – Non avendo avuto mai problemi di rapporti con nessuno, è stata evidentemente una valutazione tecnica che non ho condiviso, ma che rispetto perché queste cose le decide la società. Nel periodo in cui ho allenato l’Atletico Torrenova, credo che la squadra abbia reso secondo le aspettative fatta eccezione per la sconfitta interna con l’Atletico Lariano di domenica scorsa. Dopo il passaggio del turno di Coppa conquistato contro il Palocco e il 2-2 dell’andata con la Cpc, avevamo la possibilità di guadagnare la semifinale. Purtroppo è andata così, vorrei solo evitare che passi il messaggio che fossi in panchina nella gara di ritorno di Coppa. Resto in attesa di una comunicazione ufficiale del provvedimento preso dalla società».