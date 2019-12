© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un difensore… col vizio che quest’anno era ancora stranamente a bocca asciutta. Nel derby contro il Torre Angela, però, il difensore centrale dell’Atletico Torrenova Matteo Botti si è “sbloccato” e ha trovato due reti in un sol colpo che hanno contribuito pesantemente al 3-0 finale. In una squadra che annovera attaccanti del calibro di Forcina, Barile, Di Cicco e Pedrocchi (andato a bersaglio su calcio di rigore), è stato Botti a “prendersi la copertina” segnando le prime due reti del derby. «Il gol mi cominciava a mancare – sorride il difensore classe 1988 – Ma era qualche partita che ci giravo intorno ed ero fiducioso di tornare presto a festeggiare».Due reti tra l’altro non banali, ovviamente sugli sviluppi di altrettanti corner, ma non segnate di testa (la specialità della casa): «Il primo l’ho fatto appoggiando il pallone di petto in porta, mentre il secondo è stato molto bello con uno stop e tiro al volo in diagonale». L’Atletico Torrenova si è rimesso in marcia dopo un periodo con risultati molto negativi: «E’ stato un mese di novembre terribile in cui avevamo perso alcuni equilibri. La società è stata brava a cambiare nel modo giusto, pur rinunciando a giocatori importanti e a ragazzi seri, ma inserendo altri giocatori forti e di fatto “ricostruendo” un gruppo quasi nuovo. Staff e squadra sono stati bravi a ricompattarsi in fretta e a ripartire».Botti non è tipo che si nasconde e non lo fa nemmeno in questo caso: «Abbiamo un organico forte, è inutile nascondersi: dobbiamo credere al primo posto che attualmente è distante sei punti, anche se sappiamo che questo è un girone tosto e che sono tante le concorrenti pericolose». La chiusura dell’anno per l’Atletico Torrenova prevede un nuovo match casalingo: «Giocheremo col Ceccano e cercheremo nuovamente di conquistare tre punti per passare delle festività serene e ripresentarci nel 2020 con rinnovato entusiasmo».