L'Atletico Torrenova piazza il colpo da 90. La dirigenza del club (che ha unito le due società esistenti la scorsa stagione) ha infatti chiuso un accordo con Marco Proietti, trequartista dell'89, che ha appena vinto il campionato di Promozione con la Tivioli 1919. Proietti, che gioca anche come centrale di centrocampo, ha un passato di grande prestigio, tra serie D e serie C. Prima di approdare alla Tivoli, Proietti ha infatti vestito le maglie della Viterbese, del Milazzo, del Sulmona, del Pineto, prima di "sbarcare" di nuovo nel Lazio per indossare le casacche di Lupa Castelli Romani (con cui ha vinto il campionato), Trastevere e Ostia Mare.





