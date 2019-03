Torre Angela, Primavera: «È cresciuta l'autostima nel gruppo»

Il Torre Angela ha vinto anche l'utimo match interno col Pro Marcellina col punteggio di 4-1 e in tal senso ha sfoderato una grande prestazione la banda di Rubenni. «Siamo entrati in campo con la serenità e al tempo stesso la voglia di spaccare tutto e abbiamo dominato la partita sin dalle prime fasi – dice il difensore centrale classe 1991 Ugo Primavera – Nella prima frazione siamo riusciti a portarci sul 2-0, poi all’intervallo ci siamo detti di provare a chiudere la gara al più presto e così è stato. Il gol del Pro Marcellina è arrivato solo nel finale ed è comunque un rammarico aver incassato quella rete. Non c’è stata una vera e propria partita della svolta – riflette Primavera – Le prime vittorie della striscia attualmente in corso ci hanno dato lo slancio e da lì la consapevolezza nelle nostre possibilità è cresciuta passo dopo passo. D’altronde il gruppo è simile a quello che c’era ad inizio stagione, quindi significa che siamo cresciuti a livello di squadra e di testa».

