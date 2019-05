Torre Angela, Pochi: «Ho trovato un ambiente familiare»

La stagione del Torre Angela Acds è entrata nel vivo. La compagine tanto cara alla famiglia Ciani è giunta a tre turni dalla fine del torneo occupando il secondo posto con due punti di svantaggio sul Certosa e due in più rispetto allo Zena Montecelio, che tra l’altro saranno di fronte tra loro il 12 maggio prossimo. Nell’ultimo turno il Torre Angela Acds ha violato il difficile campo dell’Albula sesto della classe con un secco 2-0 firmato dal rigore del bomber Nico Federici e dal bellissimo gol (il primo stagionale) del centrocampista offensivo classe 1998 Emanuele Pochi. «Non era facile giocare su un campo di terra e contro un avversario che ha provato a metterci in difficoltà con i lanci lunghi – dice Pochi – Nel primo tempo siamo riusciti a sbloccare il risultato grazie al rigore di Nico, poi a inizio ripresa con una splendida azione siamo arrivati al raddoppio: ringrazio lo stesso Nico per l’assist, finalmente è arrivato il mio primo gol in campionato.Qui ho trovato un ambiente molto famigliare: devo ringraziare mister Andrea Rubenni e il dirigente Pino Marsella per essermi stati sempre vicini anche nella prima parte di stagione quando ho avuto diversi problemi fisici, ma anche tutto il gruppo e la società che mi hanno sostenuto. Ora sono pronto a dare il mio contributo in questa fase finale di campionato».

