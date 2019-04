Torre Angela, Di Bari: «Tre punti meritati»

Il Torre Angela ha attuato una striscia positiva davvero incredibile: 15 risultati utili consecutivi. Nella gara casalinga di ieri contro il Villa Adriana, la banda di mister Andrea Rubenni ha dato una prova tangibile di prova, vedendosi negare un paio di rigori, andando sotto di un gol e riuscendo a rimontare coi gol della “coppia magica” composta da Giancarlo Di Bari e Nico Federici. Fondamentale il gol del momentaneo 1-1 realizzato con una pennellata su punizione dal primo, proprio poco prima dell’intervallo. “Una rete importante perché avevamo giocato un grosso primo tempo e non sarebbe stato giusto andare al riposo in svantaggio – racconta l’attaccante classe 1993 che ha realizzato il suo 13esimo gol in campionato – Nella ripresa abbiamo continuato a giocare nonostante alcune decisioni arbitrali discutibili e poi è arrivato il decisivo gol di Federici sul perfetto cross di Zuccari. Una vittoria pesante quanto meritata”.

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA