Torre Angela, Ciani: «Stagione straordinaria»

Il Torre Angela Acds ha concluso il girone E al secondo posto. Un meraviglioso percorso, insospettabile ad inizio stagione, che potrebbe concludersi con il salto nel campionato di Promozione, in caso di ripescaggio. Il direttore generale Fabrizio Ciani è entusiasta per questo risultato raggiunto: «Un’annata memorabile, anche se speriamo ripetibile pure in futuro. Questa squadra è finita sulla bocca di tanti addetti ai lavori e di semplici appassionati e questo stupendo secondo posto sta già avendo “ricadute” anche a livello di interesse per il nostro settore giovanile, su cui da anni stiamo lavorando. Faremo domanda di ripescaggio e siamo fiduciosi di poter giocare in Promozione nella prossima stagione». I piani del Torre Angela Acds per il futuro sono già delineati. «Per noi mister Andrea Rubenni è assolutamente confermato, poi prossimamente ci vedremo per pianificare la nuova stagione. Tenteremo di confermare tutti gli uomini cardini della squadra di quest’anno: sono convinto che molti di questi ragazzi possono ben figurare anche in Promozione, anche se ovviamente ci sarà bisogno di fare alcuni innesti mirati e di farsi trovare pronti sul discorso degli “under”. La nostra filosofia, comunque, sarà ancora quella di puntare proprio sui giovani, a maggior ragione se cresciuti nel nostro club». Nell’ultimo turno il Torre Angela Acds ha impattato 2-2 sul campo della Magnitudo mentre a pochi metri di distanza il Certosa capolista si guadagnava la matematica certezza del primo posto piegando il Villa Adriana. “Siamo andati inizialmente sotto – racconta Ciani – Poi è arrivata una splendida doppietta su calcio di punizione da parte di Nico Federici che ha così raggiunto l’incredibile quota personale di 30 reti. Poi nella ripresa la Magnitudo ha pareggiato i conti, ma i ragazzi avevano già saputo dell’andamento vincente della sfida del Certosa”. La chiusura del direttore generale è dedicata ai ringraziamenti. «Un grazie enorme va a tutto il gruppo di ragazzi e allo staff tecnico-dirigenziale composto da mister Andrea Rubenni, dal vice Cristian Trenta, dal preparatore dei portieri Giuliano Villa, da quello atletico Marzio Di Canio, dai dirigenti Giuseppe “Pino” Marsella e Alessandro Feliciotti, ma un grazie va anche a Enzo Calvanese che ha fatto parte di questo staff nei primi mesi della stagione e a tutti gli appassionati e i tifosi che ci hanno seguito e sostenuto con affetto».

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA