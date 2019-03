Torre Angela, Ciani: «Godiamoci questo finale di stagione»

Il campionato di Prima Categoria del Torre Angela è un concentrato di emozioni. A dichiarare tutto ciò è il massimo dirigente della società di via Amico Aspertini, Roberto Ciani: «Erano davvero tanti anni che non vedevo una cornice di pubblico come quella vissuta domenica scorsa nel match vinto 1-0 contro lo Zena Montecelio. Mi ha fatto piacere rivedere tanta gente di Torre Angela presso il nostro impianto calcistico e i ragazzi sono stati bravissimi a mettere la ciliegina sulla torta cogliendo anche una vittoria importantissima”. A decidere il big match (che ha consentito al Torre Angela Acds di agganciare al secondo posto l’avversario di turno) è stato un gol di Di Bari a metà primo tempo, poi nella ripresa i padroni di casa hanno dovuto fare i conti anche con l’espulsione dello stesso Di Bari e con quella successiva di Zuccari. In nove contro undici nell’ultimo quarto d’ora, la squadra di mister Andrea Rubenni ha tenuto botta ed è stata anche salvata da un intervento decisivo del portiere Quinzi, ritrovatosi titolare per via di una serie di infortuni capitati agli altri portieri in organico. “Nel prossimo turno non avremo i due espulsi e pure Pelagalli e Federici che erano diffidati e sono stati ammoniti. Ma sono convinto che questa squadra farà bene anche sul campo dello Sporting Guidonia perché il gruppo è coeso e tutti stanno dando il loro contributo, segno evidente dell’ottimo lavoro portato avanti da mister Rubenni e dal suo staff”. L’impressionante striscia positiva del Torre Angela Acds (undici vittorie e due pareggi nelle ultime tredici partite) ha portato la squadra capitolina a potersi giocare un sogno chiamato Promozione. “Credo che questa squadra possa piazzarsi almeno tra le prime due – dice il presidente Ciani – E se dovessimo riuscire a fare il salto di categoria, questo organico rappresenterebbe già un’ottima base per impostare una buona stagione. Ora godiamoci questo finale di stagione: sono certo che, già nella prossima gara interna col Villa Adriana, potremo rivivere una partita importante in una splendida cornice di pubblico».

