Torna il Tre Fontane come teatro della fnale di Coppa Italia Eccellenza

E’ di pochi minuti fa la designazione ufficiale della sede della finalissima della Coppa Italia Eccellenza 2018/19. La gara vedrà opposte Cynthia e Team Nuova Florida che si affronteranno sul terreno del Tre Fontane mercoledì 6 Febbraio con calcio d’inizio previsto per le 14.30. Si tratta di un gradito ritorno al passato per l’impianto capitolino che era stato già teatro in passato di altre sei finali con l’ultima che lo ha visto protagonista nella stagione 2003/4 quando a vincere fu il Terranova ai calci di rigore contro la Roma VIII

Ultimo aggiornamento: 17:16

