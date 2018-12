Torna al successo il La Rustica. Vittoria di misura contro l'Atletico Lariano

Torna subito in carreggiata il La Rustica nel campionato di Promozione. La formazione di Mister Daniele Paolini, dopo il pareggio a reti bianche col Falasche che aveva interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive, ha sbancato con un prezioso 1-0 il terreno dell’Atletico Lariano. Gol del vantaggio e del definitivo 1-0 che arriva da una bella azione corale, partita da Maxix, passata per capitan Spinetti e finalizzata da Pansera. Bravi ad amministrare il vantaggio nella ripresa riuscendo a limitare l’offensiva degli avversari, sfiorando addirittura il raddoppio, il La Rustica porta a casa tre punti importanti in ottica campionato.

Ultimo aggiornamento: 18:15

