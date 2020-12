Torino, dura contestazione degli ultrà: cori ostili e insulti per tutti

Durissima contestazione dei tifosi granata fuori dai cancelli del Filadelfia, con tanto di petardi, fumogeni, cori, insulti e intervento della polizia in assetto antisommossa. Gli ultrà si sono dati appuntamento oggi pomeriggio alle 15 per sfogare la loro insoddisfazione dopo il derby perso e la terzultima posizione in classifica. Nel mirino la gestione, anche del mercato estivo, di Urbano Cairo, la mancanza di carattere della squadra e la gaffe social che ha visto coinvolto il giovane Segre. Nessuno a Torino si sarebbe aspettato un Toro in zona retrocessione a dicembre, ma la squadra è in palese difficoltà e del gioco di Giampaolo ancora non si è vista traccia. Prima dell’inizio dell’allenamento circa 300 tifosi hanno chiesto e ottenuto un confronto diretto con squadra, allenatore e dirigenza, Belotti (unico a salvarsi dalla contestazione) ha guidato il gruppo davanti alle recinzioni per il faccia a faccia, i giocatori, Giampaolo e Vagnati sono stati accolti da un quarto d’ora di fischi e insulti al grido di “Dovete rispettare la maglia” e “Vergognatevi”.



