Il Torino vede la salvezza, l'Udinese non vince più

Terza sconfitta consecutiva per l’Udinese contro un Toro sempre più lanciato verso la salvezza dalla cura Nicola. Vittoria pesantissima firmata Belotti per i granata, dopo il pareggio nel derby. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 ma con almeno un paio di occasioni clamorose per parte. Il possesso palla pende dalla parte dell’Udinese ma è il Toro che sfiora il vantaggio con Sanabria di testa, su imbeccata di Belotti. Alla mezza’ora appoggio in area a botta sicura di Rincon, ma una deviazione gli nega il vantaggio. Reazione dei friulani affidata a De Paul, un tiro fuori e un altro subito dopo murato da Milinovic Savic, in difficoltà su un’uscita bassa, ma gli avversari non ne approfittano. La svolta della partita a inizio ripresa: punizione morbidissima in area di Verdi, Belotti prende il tempo ad Arslan che lo travolge, calcio di rigore senza possibilità di proteste e realizzazione impeccabile del Gallo dagli 11 metri. Il Toro protegge l’1-0 e rischia solo al 70’: con un contatto Buongiorno-Becao al limite dell’area granata. Doveri fischia inizialmente il fallo, poi la revisione al Var lo convince a tornare sui suoi passi: contatto minimo e nessun fallo, si riprende con palla a due. Nel finale Gotti ci prova anche con Okaka e Nestorovski ma il Toro regge senza problemi e torna a casa con tre punti salvezza preziosissimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA