Il Torino travolge l'Empoli e guarda all'Europa

Il Torino festeggia nel migliore dei modi il primo 'boxing day' in serie A travolgendo per 3-0 l'Empoli e infilando il secondo risultato utile consecutivo dopo il ko nel derby. Una vittoria limpida quella della squadra di Mazzarri che dopo aver sofferto la tenacia difensiva dell'Empoli targato Iachini, ha sbloccato la partita con un gol di testa di N'Koulou su calcio d'angolo, chiudendola in avvio di ripresa con De Silvestri. Uno splendido tiro da fuori area di sinistro, imitato nel finale da Iago Falque per il terzo gol granata. Bella prova di carattere del Torino nonostante le assenze di Sirigu e Djidji per problemi fisici e di Meité per scelta tecnica. In attacco spazio a Iago Falque a supporto di Zaza, che ha mostrato grande voglia sia in fase di pressing che in copertura, e Belotti. Il capitano granata ha disputato una delle migliori partite dell'anno, purtroppo per lui non festeggiata con il gol: il 'Gallò ha corso, lottato, colpito un palo e impensierito la difesa empolese, prima di aiutarla involontariamente nel finale quando ha ribattuto una conclusione a colpo sicuro di Zaza. Di contro l'Empoli ha tenuto il baricentro eccessivamente basso, scelta comprensibile di fronte al potenziale granata: Traore e Bennacer non sono stati però in grado di rifornire adeguatamente il bomber Caputo, che nel freddo torinese è sembrato troppo solo per poter costruire azioni pericolose.



Tre punti che permettono al Torino di balzare nuovamente all'ottavo posto, a un solo punto dalla Roma e a due punti dal Milan e con la difficile trasferta in casa della Lazio a chiudere il girone d'andata, mentre l'Empoli ospiterà l'Inter. Nei primi minuti la superiorità della squadra di Mazzarri è stata sterile, ravvivata dalle iniziative individuali di Belotti, che al 19' ha costretto Provedel in angolo per poi vedere la sua conclusione al 28' respinta dal palo, e da Zaza. Il gol di N'Koulou sul finire del primo tempo, uno splendido stacco di testa su calcio d'angolo, e il raddoppio al 4' della ripresa di De Silvestri hanno di fatto chiuso la partita. Con le spalle leggere, la testa finalmente sgombra da ansie e paure e l'Empoli alla disperata ricerca di riaprire la partita, con l'ingresso di La Gumina al posto dello spento Mraz, i granata hanno deliziato l'infreddolito pubblico torinese, rischiando al 17' quando Traore, poco prima di lasciare il posto a Zajc, ha sparacchiato fuori da buona posizione. Nel gelo torinese c'è stato tempo per l'espulsione di Krunic per un brutto fallo su N'Koulou e per il terzo gol del Torino, firmato da Iago Falque.

Ultimo aggiornamento: 21:11

