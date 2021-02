Torino, giro di tamponi negativo: domani la Asl potrebbe dare l'ok per la gara con la Lazio

Segnali positivi in casa Torino, dopo l’emergenza Covid (8 giocatori della prima squadra positivi + due membri dello staff) e il rinvio della sfida contro il Sassuolo. L’ultimo giro di tamponi nella serata di ieri ha dato esiti negativi, dunque è arrivato il via libera da parte dell’Asl di Torino per la riapertura condizionata del campo di allenamento del Filadelfia. Ripresa degli allenamenti in forma individuale, e al massimo in gruppetti ridotti, senza ovviamente usufruire degli spogliatoi per cambiarsi e per le docce. Domani dovrebbero arrivare comunicazioni ufficiali riguardo la disputa della prossima partita, martedì contro la Lazio, ma rispetto agli ultimi giorni filtra più ottimismo: senza nuovi casi Asl potrebbe concedere il nulla osta per la trasferta di Roma.

