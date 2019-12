Mazzarri: «La rimonta di Verona brucia ancora, contro la Spal serve pazienza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pareggio in rimonta subìto contro il Verona è la fotografia di uncon mezzi tecnici e atletici per posteggiarsi stabilmente in zonama che puntualmente si ritrova a franare verso le zone basse della classifica. Costruisce e distrugge, segna e poi subisce,è alla ricerca di un equilibrio che rilancerebbe i granata nella corsa all’Europa. «Domani dipende tutto da noi – spiega Mazzarri alla vigilia -, non ci sono mai partite scontate e laha sempre fatto ottime gare: tante partite non avrebbe meritato si perderle, ha raccolto decisamente meno di quello che dice il campo. Serve pazienza, non avere fretta, intelligenza, giocare bene la palla ed avere equilibrio». Fuori Baselli, recuperato Bonifazi e nessuna anticipazione sulla formazione. «Chi gioca tra Lukic e Meité? Lo scoprirete domani, i centrocampisti devono dare equilibrio. Se non segnano pazienza. Belotti è già rientrato da una settimana, si è allenato a mille ma devo dire lo stesso di Zaza, Berenguer e Verdi. Farò le mie scelte considerando anche che ci sono tre cambi per variare assetto a gara in corso. Dico sempre ai ragazzi che possono giocare in 14: a volte chi entra dopo è più importante di chi parte titolare. Si è visto anche domenica, con i cambi del Verona. E a proposito, fare tesoro degli errori del passato: le partite finiscono solo al triplice fischio. In 20 anni di carriera non mi era mai capitato di essere rimontato dal 3-0, brucia ancora e rimarrà nella nostra mente per sempre». In attesa del rinnovo di contratto, che qualche mese fa sembrava imminente, Mazzarri traccia il suo bilancio: «E’ stato un anno con numeri importanti. Soprattutto per la seconda parte della scorsa stagione. Ma anche in questo campionato abbiamo buoni numeri, pur dopo le difficoltà vissute in seguito all’uscita dall’Europa League».