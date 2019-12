Torino-Spal 1-1 Diretta Rincon segna il vantaggio, pari di Strefezza

Ultimo aggiornamento: 21:58

Torino e SPAL scendono in campo nella sfida del sabato delle ore 20.45, 17esimo turno di Serie A. I granata contano al momento 21 punti in classifica e vengono dall'incredibile pareggio subito a Verona, dove si sono visti rimontare 3 reti di vantaggio dai caparbi gialloblù; momento nero invece per i ferraresi, reduci dall'ennesima sconfitta, 3-1 dalla Roma all'Olimpico e sempre più soli all'ultimo posto in graduatoria con solamente 9 punti all'attivo.