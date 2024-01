Torino, incidente stradale per Seck: calciatore illeso, rifiuta il trasporto in ospedale

Attimi di paura per l'attaccante del Torino Demba Seck che è stato protagonista di un incidente stradale con la propria auto. Questa mattina il calciatore è stato soccorso dal 118 dopo aver sbattuto contro due lampioni e aver distrutto la propria Mercedes in via Pietro Cosso.

Seck è rimasto illeso e ha rifiutato il trasporto in ospedale. L'incidente sarebbe avvenuto all'altezza del civico 195. L'auto dell'attaccante granata, invece, è in pessime condizioni. Le cause dello scontro sono ancora da accertare ma quel che conta è lo stato di salute del calciatore del Torino.