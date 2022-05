Diretta Torino-Roma ore 20.45, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: Belotti sfida Abraham

Diretta Torino-Roma alle 20.45. In attesa di volare a Tirana, Mourinho punta alla conquista di un posto in Europa League. Per averne la certezza aritmetica, serve una vittoria contro i granata. I giallorossi chiuderanno il campionato, schierando la formazione migliore a disposizione. Convocati in extremis Smalling, Karsdorp e Zaniolo, ma partiranno dalla panchina. L'intoccabile Abraham, assistito da capitan Pellegrini, sfiderà a distanza Andrea Belotti, che non ha ancora comunicato al Toro la sua scelta sul futuro e potrebbe quindi giocare la sua ultima partita in granata.

Torino-Roma, probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti.

A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Djidji, Anton, Pobega, Mandragora, Seck, Linetty, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Warming.

Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; C. Perez, Lo. Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Karsdorp, Maitland-Niles, Smalling, Viña, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Zaniolo, Felix, Shomurodov.

Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Irrati di Pistoia. ASSISTENTI: Mondin e Mastrodonato. IV UOMO: Marcenaro. VAR: Fabbri. AVAR: Zufferli.

Torino-Roma, dove vederla

Torino-Roma, valida per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.