Torino, positivo un membro dello staff: annullato le prossime amichevoli

Nuovo allarme Covid-19 in casa Torino. A causa della positività di un membro dello staff di Giampaolo, infatti, la società ha annullato le prossime amichevoli. ”Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. La Società ha disposto l’annullamento delle due amichevoli in calendario venerdì 11 e sabato 12 settembre: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo”.

