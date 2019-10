Torino-Napoli: Insigne fa poco, Allan perde il duello con Rincon

Ultimo aggiornamento: 22:48

Meret 6,5 Eccezionale sul siluro di Ansaldi nel finale di primo tempo, poi controlla un colpo di testa di Rincon e non rischia.Di Lorenzo 6,5 Inesauribile sulla fascia, offende e difende con grande personalitàManolas 6,5 Pochi brividi, sempre sul pezzo, non corre rischiLuperto 5,5 Fatica a tenere Belotti e si prende anche un giallo, più in difficoltà di ManolasHysaj 6 La sua partita dura poco più di mezz’ora, cade di testa su un contrasto aereo con Ansaldi, costretto al cambio.(34’ pt Ghoulam 5 Non entra in partita)Zielinski 5 Innesca un contropiede pericoloso in avvio, scivolando su un pallone a centrocampo, non è quasi mai pericoloso e nella ripresa sparisceAllan 5 Tanta corsa ma poca sostanza, fatica con un cliente come RinconFabian 6 Scalda i guanti di Sirigu dopo 10 minuti da fuori, sfiora il la deviazione vincente su assist di Insigne poi in caloLozano 5 Seconda partita consecutiva incolore, non entra nel vivo e non impensierisce mai Sirigu(61’ Callejon 5 Non cambia marcia al Napoli)Mertens 5,5 Un pallonetto delizioso spaventa Sirigu, poi si vede a intermittenzaInsigne 5 Destro Murato da Lyanco al 15’, ottimo taglia dentro per Fabian che arriva tardi di un soffio, ma nulla più. Troppo poco(68’ Llorente 6 Ci prova di testa, poi perde qualche pallone di troppo)Ancelotti 5,5 Col tridente dovrebbe essere un Napoli d’assalto e invece dopo un buon primo tempo cala vistosamente alla distanza. Manca chi fa la differenza e in questo momento Insigne è un caso.