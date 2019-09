Donnarumma, che errore sull'1-1. Si salva solo Leao

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donnarumma 4,5Sbaglia l’uscita nel finale di primo tempo ma Belotti non inquadra la porta. Sul pareggio poteva opporsi meglio al tiro di BelottiCalabria 5Finché il Milan ha in mano la partita non sbaglia, poi perde la bussolaMusacchio 5Bene su Zaza, ma ha le sue colpo sull’uno-due micidiale di Belotti nella ripresaRomagnoli 6L’anello forte della difesa, ultimo ad arrendersi e offre a Piatek un assist clamoroso, che viene sprecatoHernandez 5,5Regge l’urto fino a quando il Toro si rilancia con il 4-4-2, poi va in difficoltàKessie 5Corre e lotta ma con poca qualità. Nella ripresa ha sui piedi il gol del pareggio ma spara fuoriBennacer 5,5Buone geometrie ma poca lotta, si fa sfuggire Belotti sul secondo gol del Toro (33’ st Rebic ng)Calhanoglu 6Fisico e personalità, sfiora anche il gol su punizioneSuso 5Mette in mezzo il cross che provoca il contatto De Silvestri-Leo e il rigore trasformato da Piatek, poi non si vede piùPiatek 5,5Freddissimo a trasformare il rigore, poi sbaglia almeno 2 occasioni clamoroseLeao 6,5Si prende il rigore, buoni movimenti e prestazione positiva (20’ st Bonaventura 5,5 Entra quando la partita sta prendendo una brutta piega)Giampaolo 5Parte bene ma non riesce a gestire la partita e chiuderla quando dovrebbe. Nella ripresa non risponde al cambio tattico di Mazzarri (4-4-2) e il Milan paga con la sconfitta.