Torino, è Longo il successore di Mazzarri

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si discute soltanto della forma, non più della sostanza, perché ormai non ci sono più dubbi.non sarà più l’allenatore del, domani alla ripresa dovrebbe presentarsi già, ex tecnico della Primavera granata che ha appena risolto il contratto con il. Per l’ufficialità occorre definire i termini del divorzio imminente tra WM e la società granata, dopo il 4-0 di Lecceha preso la decisione definitiva e irrevocabile di cambiare guida tecnica. Ballano 5 mesi di contratto e una buonuscita di poco più di 500 mila euro, la dirigenza era in attesa delle dimissioni del tecnico, in alternativa procederà all’esonero. Decisive le ultime tre sconfitte consecutive in campionato con un bottino di 15 reti subìte, entro poche ore arriverà l’annuncio ufficiale di Moreno Longo con accordo fino al 30 giugno ed eventuale opzione di prolungamento. Longo ha battuto la concorrenza di, forte di una cavalcata entusiasmante con la Primavera granata e due trofei: un campionato e una Supercoppa in bacheca.