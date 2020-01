Torino, Mazzarri: «Rebic da rosso, grave errrore di arbitro e Var»

Mazzarri furioso dopo l'eliminazione di San Siro: «Era una gara da vincere ed era già vinta. Oggi la prestazione l'ha sbagliata l'arbitro e chi era al Var. È stato clamoroso. La mancata espulsione di Rebic? È assurdo, è clamoroso. Se avessimo avuto il vantaggio di giocare con un uomo in più, avremmo passato di sicuro il turno». Il tecnico del Torino recrimina per la mancata espulsione di Rebic durante i quarti di Coppa Italia contro il Milan, finita poi 4-2 ai supplementari per i rossoneri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA