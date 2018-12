Torino, Mazzarri: «Non va penalizzato un intero stadio. Contro la Lazio dovremo dare il meglio»

«Certi comportamenti vanno puniti con fermezza. Sul razzismo bisogna essere intransigenti». Walter Mazzarri condanna gli ululati nei confronti del difensore senegalese Koulibaly. «È un discorso sociale, bisogna partire educando i bimbi a scuola - aggiunge il tecnico del Torino -. Molti portano le frustrazioni della vita dentro lo stadio: ci sono delle regole, ma in Italia purtroppo non si applicano con fermezza. In Inghilterra il razzismo viene punito dagli steward: non si può penalizzare uno stadio per colpa di qualcuno».



Walter Mazzarri chiede una prova di maturità al suo Torino nell'ultimo appuntamento del girone d'andata, la difficile trasferta all'Olimpico contro la Lazio di Inzaghi. Il tempo per festeggiare e per pensare a Capodanno arriverà, nella testa di Belotti e compagni dovrà esserci solo la parola «continuità» dopo la vittoria con l'Empoli. «La continuità è la vera discriminante per lottare in classifica contro squadre come la Lazio, che hanno già una mentalità europea acquisita negli anni - osserva il tecnico del Torino -. Non dobbiamo pensare a Capodanno fino alle 17.30, è molto importante perché le partite a ridosso della fine dell'anno sono pericolose. Non deve succedere altrimenti mi arrabbio». Il recupero di Djidji e il ritorno di Meité a centrocampo sono le poche indicazioni fornite da Mazzarri, che non scioglie il dubbio sul portiere, viste le precarie condizioni di Sirigu e Ichazo, ma in preallarme c'è il terzo portiere Rosati, ultima presenza in serie A il 18 maggio 2014, quando con la maglia della Fiorentina parò a Cerci il rigore che sarebbe falso proprio al Torino l'Europa League. «Meno male che abbiamo lui, abbiamo tre portieri affidabili - dice Mazzarri -. Sirigu e Ichazo sono acciaccati ma li portiamo, domani decideremo con Di Sarno (il preparatore dei portieri, nrd) chi far giocare». «Dovremo dare il meglio di noi stessi per fare risultato - conclude Mazzarri -. La Lazio ha l'ossatura dell'anno scorso, che ha lottato per la Champions fino all'ultima giornata e che quest'anno punta ancora a quello».

Ultimo aggiornamento: 14:58

