Torino, ok dai medici Mazzarri torna in campo

Walter Mazzarri torna sul campo. A sei giorni dal malore, il tecnico granata ha diretto oggi pomeriggio l'allenamento al Filadelfia. Quasi sicuramente sarà in panchina domenica pomeriggio in Torino-Genoa. «Il Torino Football Club - è la nota della società - è lieta di comunicare che l'allenatore Walter Mazzarri ha completato tutti gli accertamenti cui è stato sottoposto e da oggi ha regolarmente ripreso l'attività professionale».



«Mazzarri sta bene, oggi ha diretto l'allenamento e domenica dovrebbe essere in panchina». Urbano Cairo tranquillizza i tifosi del Torino sullo stato di salute del tecnico Walter Mazzarri: «Dovrebbe fumare di meno - ha scherzato il presidente del Torino, questa sera, a un incontro organizzato per celebrare il primo anno di vita del Corriere di Torino -, ma l'ho visto bene e sono contento». © RIPRODUZIONE RISERVATA