Torino, Mazzarri è convinto: «Abbiamo grandi margini di miglioramento»

«Nelle ultime tre partite la squadra ha cambiato marcia. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno e domani continuare a riempirlo. Questa squadra ha ancora un grande potenziale inespresso e ampi margini di miglioramento. I ragazzi rispondono con volontà alle sollecitazioni e hanno una grande voglia di crescere». Lo dice l'allenatore del Torino Walter Mazzarri alla vigilia del match casalingo con il Parma. «Affrontiamo una squadra che ha 14 punti in classifica e e dei giocatori importanti in rosa, basti pensare a Gervinho e Inglese -aggiunge il tecnico granata in conferenza stampa-. È una squadra che fuori casa ha ottenuto due vittorie importanti e ha caratteristiche che le permettono di giocare di rimessa. Noi non dobbiamo pensare alla bella vittoria di Genova contro la Sampdoria, ma rimanere concentrati e attenti. In settimana ho provato a far capire che se vogliamo continuare a crescere dobbiamo acquisire la mentalità di festeggiare un giorno, ma quello dopo ritrovare subito la concentrazione sapendo che la sfida successiva è sempre più difficile della precedente. Il risultato è figlio di episodi, ma noi dobbiamo dare grande importanza alla prestazione

. Possibile l'utilizzo del trdente d'attacco:

In queste ultime partite la squadra ha trovato i giusti sincronismi ed equilibri sia in fase difensiva che offensiva. Come già detto in passato a me piace far giocare tanti calciatori offensivi, ma è importante che loro siano in grado di svolgere entrambe le fasi per garantire il giusto equilibrio

.

