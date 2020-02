Torino, Longo: «Mi piace lo spirito, adesso la squadra non prende più sette gol»

Longo, per ora, si accontenta e con conta il numero dei ko di fila (5 e già 2 con lui in panchina). «Sono soddisfatto dello spirito, per la nostra situazione psicologica è una passo avanti. Rispetto alla precedente gestione, quando si perdeva con sette o quattro gol di scarto, oggi siamo stati in partita sino alla fine». Il tecnico del Torino non fa drammi dopo la quinta sconfitta consecutiva, arrivata questa sera a San Siro contro il Milan, e vede progressi tattici e nella testa. «Abbiamo fatto una presa di coscienza - aggiunge a Sky -, siamo realisti della situazione. Siamo consapevoli di dover battagliare per raggiungere al più presto quello che per noi è diventato un obiettivo. Allenatore o psicologo? Sono due cose che vanno di pari passo e non si possono tralasciare, c'è da migliorare l'aspetto della costruzione, è una squadra abituata a giocare in un altro modo. Vedo dei passi avanti e sono fiducioso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA