Torino-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Mercoledì 22 Settembre 2021, 15:29

In città, a Roma sì, si respira già aria di derby, ma prima di arrivare alla fatidica stracittadina tra la Lazio e la squadra di José Mourinho, entrambe hanno da giocarsi un'altra partita: l'infrasettimanale che vale la quinta giornata di Serie A. E quindi gli uomini di Maurizio Sarri, che proprio domani sconterà la squalifica arrivata dopo il Milan, sono attesi a Torino, in un altro stadio Olimpico, dall'undici di Ivan Juric. Una sfida particolare, visti i trascorsi dell'anno scorso, che i biancocelesti non si possono permettere di sbagliare, specie dopo la gara di San Siro e il piccolo passo falso in casa contro il Cagliari: c'è un campionato che va veloce, e nessuno vuole rimanere indietro. Ecco le probabili formazioni.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

Torino-Lazio è anche la sfida tra i fratelli Milinkovic-Savic. Tra i pali dei granata, infatti, ci sarà Vanja, come sempre, mentre nel centrocampo dei romani sarà Sergej a regalare giocate e palloni. Sentimentalismi a parte, Juric ha qualche gatta da pelare tra indisponibili e in dubbio. Andrea Belotti ancora non ha recuperato, Simone Zaza neppure, e quindi ancora una volta a guidare l'attacco sarà Antonio Sanabria. La novità saranno i due che lo supporteranno: se contro l'Atalanta sono scesi in campo Karol Linetty e Marko Pjaca, contro la Lazio potrebbero esserci Josip Brekalo e Tommaso Pobega. Confermati i tre della difesa, mentre a centrocampo Cristian Ansaldi potrebbe prendere il posto di Ola Aina.

Sarri non potrà contare su Mattia Zaccagni (e non lo potrà fare neanche al derby), ma tutti i suoi fedelissimi ci saranno. Qualche dubbio, comunque, è lecito e quindi potrebbero essere due i cambiamenti. Il più importante è quello che vede Danilo Cataldi, autore di uno splendido gol che ha regalato il pareggio contro i sardi, davanti a Lucas Leiva come metronomo di centrocampo. E poi sì, il solito: Adam Marusic o Manuel Lazzari come esterno di difesa a destra? Al momento, il montenegrino sembra in vantaggio sul veneto. Ma le cose potrebbero cambiare.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Pobega; Sanabria. All. Juric

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Dove vederla in tv e streaming

La diretta della gara delle 18:30 di giovedì 23 settembre tra Torino-Lazio sarà trasmessa sia su Dazn, sia su Sky Sport Uno al canale 201. La partita sarà quindi disponibili anche su smart tv, su app e su Sky Go.