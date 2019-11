Sarri: «Vittoria meritata. De Ligt? Mano al posto sbagliato nel momento sbagliato, piede al posto giusto nel momento giusto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Era una partita difficile, era prevedibile che loro giocassero su grandissimi livelli di intensità, il rischio di essere trascinati in una partita non adattissima a noi c'era. Abbiamo fatto una partita aggressiva, qualcosa è mancato a livello di palleggio, ma non abbiamo concesso molto e abbiamo comunque avuto le nostre 4-5 palle gol». Così Maurizio Sarri, dai microfoni di Sky, dopo il derby vinto contro il Torino.«Penso che il turn over sia estremamente importante - aggiunge il tecnico della Juve -. Anche questa sera avevamo giocatori che venivano da una lunga serie di partite, Higuain aveva fatto qualche giorno di inattività, idem Douglas Costa e Ramsey. E' chiaro che nel momento in cui i nostri erano stanchi ci hanno fatto la differenza. Se queste rotazioni non le ho fatte con altri organici vuol dire che non me lo consentivano».Il mani di de Ligt? «Aveva la mano al posto sbagliato nel momento sbagliato e il piede al posto giusto nel momento giusto», la battuta di Sarri.