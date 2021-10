Torino-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Venerdì 1 Ottobre 2021, 13:56

Con un derby di Roma che ancora non è finito (e forse non finirà mai), la Serie A attende la seconda stracittadina del nuovo campionato: ed ecco servita, alla settima giornata, Torino-Juventus. La gara tra gli uomini di mister Ivan Juric e di mister Massimiliano Allegri erano anni che non era quasi equilibrata. In classifica, entrambe le squadre torinesi hanno otto punti, vengono da due vittorie (quelle dei bianconeri sono consecutive e ha vinto anche in Champions League contro i campioni uscenti del Chelsea), due pareggi e due sconfitte, a fare la differenza sono solo le reti. Perché è vero che i granata ne hanno subito solo sei, mentre i "cugini" ne hanno incassato dieci, ma è altrettanto vero che la Vecchia Signora ha fatto anche dieci gol e il Toro solo nove. E quindi, per forza, questo non sarà un derby come gli altri, anche per via delle tante defezioni, da una parte e dell'altra: Andrea Belotti è ancora infortunato (e non si sa quando tornerà), Alvaro Morata e Paulo Dybala hanno alzato bandiera bianca contro la Sampdoria e prima della sosta non sarà possibile vederli in campo. Ecco le probabili formazioni.

APPROFONDIMENTI CALCIO Difesa, contropiede e falso nove, è tornata la Juve CHAMPIONS LEAGUE Juventus-Chelsea, le foto del big match di Champions League SPORT Serie A, Napoli primo in classifica a punteggio pieno

Torino-Juventus, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Ivan Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kean, Chiesa. All. Massimiliano Allegri

Dove vedere la partita in tv e diretta streaming

Il derby della Mole tra Torino e Juventus in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico, nel capoluogo piemontese, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn e quindi su app e smart tv.