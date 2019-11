SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si conclude con la sfida tra Torino ed Inter questo trittico di big match che ha caratterizzato il sabato di campionato della 13a giornata di Serie A. I granata, 14 punti in classifica, sono tornati alla vittoria 15 giorni fa grazie ad un'eccellente prestazione in quel di Brescia, 0-4 il finale, mentre i nerazzurri hanno mantenuto un unico punto di ritardo dalla primatista Juventus grazie ad una grandiosa prova di carattere nelle rimonta casalinga col Verona nel match terminato 2-1.E' stato il mai tanto amato Geoffrey Kondogbia l'ultimo giocatore nerazzurro a regalare la vittoria ai milanesi sul campo del Torino: era l'8 novembre 2015. Bilancio quasi in equilibrio se si considerano i 75 precedenti tra le due compagini giocati in Serie A con i granata padroni di casa: 25 le affermazioni piemontesi, 27 i successi degli ospiti e 23 i nulla di fatto.: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Belotti, Verdi. All.: MazzarriHandanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte