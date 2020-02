Torino, Mazzarri vicino all'esonero, Longo in pole

Manca l'ufficialità, ma sembra ormai questione di poche ore l'esonero di Walter Mazzarri. In cima alla lista dei pretendenti alla panchina del Torino c'è Moreno Longo, che pare abbia vinto la concorrenza di Gianni De Biasi nelle preferenze di Urbano Cairo. L'ex tecnico della Primavera granata, con cui ha vinto uno scudetto e una Supercoppa di categoria, si sta liberando dal contratto che ancora lo legava al Frosinone; poi sarà libero di iniziare la sua nuova avventura al Toro, di cui è stato anche giocatore.



Al Torino Longo riporterebbe il suo staff, dal vice Dario Migliaccio al collaboratore Domenico Rana, passando per il preparatore dei portieri Massimo Ferraris, tutte vecchie conoscenze del club granata. Non è escluso, però, che possa esserci qualche nuovo innesto: uno potrebbe essere Giuseppe Vives, fedelissimo di Ventura che ha chiuso la carriera alla Pro Vercelli quando ad allenarla c'era proprio Longo. Ad essere coinvolto nel nuovo progetto tecnico potrebbe essere anche Emiliano Moretti, che lo scorso giugno ha smesso di giocare dopo essere diventato una bandiera del Toro. Dirigente da alcuni mesi, potrebbe diventare il nuovo team manager.

