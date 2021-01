Ci siamo: Antonio Sanabria lascia la Spagna per tornare in Italia. L'affare tra i granata e il Betis Siviglia può considerarsi concluso, da quanto trapela presto arriveranno gli annunci e le firme sui contratti. È stato, infatti, molto positivo il vertice tra il ds Vagnati e l'agente dell'attaccante paraguaiano Giuffrida che, nel pomeriggio, ha incontrato anche il presidente Cairo. Si tratta di un affare sui 7 milioni di euro, sponsorizzato dal tecnico Davide Nicola, rimasto in contatto con l'ex Roma dopo esperienza in Liguria.

Sanabria, classe '96, non sarà l'unico attaccante protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. È attesa la decisione di Cutrone, seguito da Parma e Udinese, mentre Diaw del Pordenone potrebbe finire alla Spal. Intanto, il Benevento ha annunciato l'ingaggio dell'argentino Gaich. Di proprietà del Cska, il russo arriva in Italia con la formula del prestito fino a giugno (rinnovabile di un anno) e riscatto fissato a 11 milioni di euro nel 2022.

Ultimo aggiornamento: 20:01

