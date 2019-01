SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino e Fiorentina si affrontano nel capoluogo piemontese in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia; i granata di Walter Mazzarri, ex tecnico blucerchiato, hanno avuto la meglio sul Sudtirol nel turno precedente col risultato di 2-0, mentre i viola giocano questa sera la prima partita stagionale in Coppa Italia.